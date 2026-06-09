Blaulichtreport Schweinfurt: Unfallfluchten, Vandalismus und ein Frauen-Streit am Bahnhof
SCHWEINFURT / POPPENHAUSEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet in ihrem aktuellen Bericht mehrere ungeklärte Straftaten und Verkehrsunfälle im Stadtgebiet und im Landkreis. Die Ermittler setzen bei der Aufklärung auf Hinweise aus der Bevölkerung und suchen dringend Zeugen.
Wer zu den folgenden Vorfällen sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 mit der Polizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.
Poppenhausen: Audi auf Supermarkt-Parkplatz gerammt
Am Montag (8. Juni 2026) kam es auf dem Kundenparkplatz der Netto-Filiale in der Hauptstraße in Poppenhausen zu einer Unfallflucht. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr stellte ein Autofahrer dort seinen schwarzen Audi A3 ab. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden feststellen. Der Verursacher hatte sich einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Schweinfurt-Bergl: Mercedes am Fahrbahnrand beschädigt
Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Stadtteil Bergl. In der Ratiborstraße parkte ein schwarzer Mercedes am rechten Fahrbahnrand. Das Auto wurde im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 12:45 Uhr, von einem anderen Fahrzeug touchiert und beschädigt. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt vom Entstehungsort.
Innenstadt: Umgestoßenes Motorrad sorgt für Folgeschaden
In der Ludwigstraße haben Unbekannte zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:15 Uhr, mutwillig oder durch ein Missgeschick ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad umgestoßen. Die Maschine kippte so unglücklich um, dass sie einen direkt daneben parkenden Pkw traf und an diesem erheblichen Sachschaden verursachte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung bzw. Unfallflucht.
Hauptbahnhof: Handgreiflicher Streit zwischen zwei Frauen
Zu einer unschönen Szene kam es am späten Montagvormittag auf dem Bahnhofsvorplatz. Gegen 11:40 Uhr gerieten dort zwei Frauen in die Haare. Beide Damen waren jeweils in Begleitung ihrer Partner unterwegs, als sich zunächst ein lautstarkes Wortgefecht entwickelte. Die Situation eskalierte schließlich so weit, dass die Kontrahentinnen handgreiflich nacheinander wurden. Da der Bahnhofsvorplatz zu dieser Zeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf unbeteiligte Passanten, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum genauen Ablauf machen können.
Museums-Parkhaus: Auto mutwillig beschädigt
Bereits am Dienstag, den 2. Juni 2026, wurde im Parkhaus des Georg-Schäfer-Museums ein geparktes Auto das Ziel von Vandalen. Gegen 13:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den dort abgestellten Pkw mutwillig. Da die Tatzeit exakt auf die Mittagszeit eingegrenzt werden kann, könnten andere Parkhausnutzer verdächtige Personen im Umfeld des Wagens wahrgenommen haben.
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