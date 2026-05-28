Blick hinter die Kulissen: Spannende Entdeckungsreise ins Kunstdepot für Kinder
MELLRICHSTADT / LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Wo schlafen eigentlich Kunstwerke, wenn sie nicht im Museum hängen? Und wie sieht eine „Krankenstation“ für alte Gemälde aus? Spannende Antworten auf diese Fragen bekommen neugierige Nachwuchs-Forscher am Mittwoch, den 3. Juni 2026. Die Kulturagentur des Landkreises lädt Kinder ab 8 Jahren zu einer exklusiven Führung in das landkreiseigene Zentraldepot nach Mellrichstadt ein.
Das sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Depot öffnet an diesem Nachmittag seine Türen und bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen des regionalen Kulturschutzes.
Dabei gibt es für die jungen Entdecker jede Menge außergewöhnliche Technik zu bestaunen:
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Die Gemäldezuganlage: Riesige, bewegliche Gitterwände, an denen wertvolle Bilder sicher aufbewahrt werden.
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Die Schwerlastregale: Hier lagern tonnenschwere, historische Schätze aus der Geschichte des Landkreises.
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Die „Krankenstation“: Der wohl spannendste Ort im Depot. Hier werden beschädigte Objekte und Jahrhunderte alte Kunstwerke genau untersucht und für die Restaurierung vorbereitet.
Wichtiger organisatorischer Hinweis: Die ursprünglich für den 27. Mai 2026 geplante Führung muss leider entfallen. Der Termin am 3. Juni findet wie geplant statt.
Alle Infos zur Anmeldung auf einen Blick
Da die Teilnehmerzahl für den Blick hinter die Depot-Türen begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich.
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Termin: Mittwoch, 3. Juni 2026
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Uhrzeit: Ab 14:00 Uhr
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Zielgruppe: Kinder ab 8 Jahren
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Ort: Zentraldepot des Landkreises, Mellrichstadt
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Teilnahmegebühr: 5 € pro Kind
Anmeldeschluss ist am Montag, den 1. Juni 2026. Eltern können ihre Kinder entweder telefonisch unter 09771 / 94-690 oder ganz einfach per E-Mail an kulturagentur@rhoen-grabfeld.de für das Ferienabenteuer registrieren.
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