Blick über den Tellerrand – Grüne Landtagsfraktion im Dialog mit den Menschen vor Ort

WERNECK – Regionale Ernährung mit Zukunftsperspektive stand im Mittelpunkt einer gut besuchten Dialogveranstaltung der Grünen Landtagsfraktion im katholischen Pfarrzentrum. Unter dem Titel „Über den Tellerrand – gemeinsam essen, trinken und reden“ diskutierten über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über gesunde, nachhaltige und sozial gerechte Lebensmittelversorgung – mit dabei zahlreiche politische Vertreter und Akteure aus der Region.

Der Schweinfurter Landtagsabgeordnete und Biolandwirt Paul Knoblach (Garstadt) brachte es auf den Punkt: „Wir brauchen mehr gesunde und nachhaltige Lebensmittel, lokale Verarbeitung und mehr Wissen darüber, welchen Wert gesundes Essen für Kinder und Erwachsene hat.“ Dieses Anliegen müsse, so Knoblach, fest in Gesellschaft und Politik verankert werden – in Bayern habe das Tradition, doch es gelte, diese aktiv zu stärken.

Neben Knoblach nahm auch Johannes Becher, erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender aus MOOSBURG AN DER ISAR, an den Gesprächen teil. Weitere Gäste waren Bürgermeister Sebastian Hauck (Werneck), die grüne Schweinfurter Bürgermeisterin Ayfer Fuchs, sowie zahlreiche Kreisräte.

Vier inspirierende Impulsprojekte wurden vorgestellt:

Michael Müller , Küchenchef an der Waldorfschule Würzburg, sprach über seine Erfahrungen mit nachhaltiger Schulverpflegung.

, Küchenchef an der Waldorfschule Würzburg, sprach über seine Erfahrungen mit nachhaltiger Schulverpflegung. Anja Scheurich vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau beleuchtete wissenschaftliche Perspektiven.

vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau beleuchtete wissenschaftliche Perspektiven. Erich Morgenstern stellte die Arbeit des Vereins Solidarische Landwirtschaft Schweinfurt mit Anbauflächen in BERGRHEINFELD vor.

stellte die Arbeit des Vereins mit Anbauflächen in vor. Eva Böhm vom Siebenäckerhof in NIEDERWERRN berichtete über den Aufbau ihres Unverpackt-Hofladens und ihr Projekt „Evas Apfelparadies“ im alten Obsthof Lehnemann.

In offener Runde wurde drei Stunden lang diskutiert – über regionale Kreisläufe, den Wert biologischer Produkte und politische Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Die Botschaft war klar: Regional erzeugte Lebensmittel müssen nicht über weite Strecken transportiert werden – sie wachsen direkt vor unserer Haustür.

Natürlich wurde auch geschmacklich über den Tellerrand geschaut: Das Buffet vom Team Weltkind Werneck bot Gazpacho aus regionaler Gurke, Wraps mit saisonalem Gemüse, Salat im Glas, Gemüse-Tajine sowie Fingerfood-Gebäck. Bei den Getränken standen Holunderblütenlimonade, regionaler Saft, Naturwein vom Weingut Schömig und Helles vom Schloss-Gut Obbach zur Auswahl.

Zum Abschluss zeigte sich Paul Knoblach begeistert: „Das machen wir wieder – bei so viel Interesse und so vielen guten Gesprächen ein Muss.“