Blitzmarathon 2026 in Unterfranken: Polizei zieht positive Bilanz trotz einzelner Exzesse
UNTERFRANKEN – Das Polizeipräsidium Unterfranken zieht nach dem bayernweiten 24-Stunden-Blitzmarathon ein weitgehend zufriedenstellendes Fazit. An 110 Messstellen im gesamten Regierungsbezirk kontrollierten die Beamten rund 30.000 Fahrzeuge. Während sich die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhielt, wurden insgesamt 525 Geschwindigkeitsverstöße registriert.
Die Aktion dient primär dazu, das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen. Dass diese Maßnahmen notwendig bleiben, zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr: 2025 wurden in Unterfranken bei Geschwindigkeitsunfällen 683 Personen verletzt, acht Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Polizei setzt daher auf Prävention und die positive Beeinflussung des Fahrverhaltens.
Trauriger Spitzenreiter auf der B469
Trotz der im Vorfeld angekündigten Kontrollen kam es zu teils erheblichen Überschreitungen. Den negativsten Höchstwert des diesjährigen Blitzmarathons stellten die Beamten auf der B469 bei Stockstadt fest:
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Gemessene Geschwindigkeit: 134 km/h
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Erlaubte Geschwindigkeit: 80 km/h
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Konsequenzen: Den Fahrer erwarten ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
Verständnis der Bevölkerung als Erfolgsfaktor
Das Polizeipräsidium wertet den Aktionstag insbesondere wegen des hohen Zuspruchs aus der Bevölkerung als Erfolg. Das gezeigte Verständnis für die Kontrollen trage maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei. Dennoch betont die Polizei, dass die Überwachung des fließenden Verkehrs mit dem Ende des Blitzmarathons nicht eingestellt wird.
Die Beamten weisen darauf hin, dass die Geschwindigkeit stets nicht nur nach den Schildern, sondern auch nach den persönlichen Fähigkeiten sowie den jeweiligen Straßen- und Witterungsverhältnissen gewählt werden sollte. Ziel bleibt es, folgenschwere Unfälle nachhaltig zu reduzieren und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.
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