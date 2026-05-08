Blütenpracht und Hightech: Ministerin Kaniber besucht den Holzäckerhof
UNTERPLEICHFELD – Wenn tausende Pfingstrosen gleichzeitig ihre Knospen öffnen, wird der Holzäckerhof in Unterpleichfeld zu einem der farbenprächtigsten Orte Bayerns. Dieses beeindruckende Schauspiel sowie die innovative Ausrichtung des Familienbetriebs lockten am 7. Mai 2026 auch die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu einem Vor-Ort-Besuch.
Gemeinsam mit dem Betriebsleiter-Ehepaar Sebastian und Susann Sauer besichtigte die Ministerin den hochspezialisierten Betrieb, der heute als einer der führenden Experten für Pfingstrosen (Päonien) in Deutschland gilt.
Innovation trifft Nachhaltigkeit
Seit der Übernahme im Jahr 2014 haben die Sauers den Hof konsequent modernisiert. Was einst klein begann, umfasst heute mehrere hunderttausend Pflanzen und über 40 verschiedene Sorten. Ministerin Kaniber zeigte sich beeindruckt: „Der Holzäckerhof steht beispielhaft für eine neue Generation bayerischer Landwirte: fachlich exzellent, mutig bei neuen Anbauformen und mit einem feinen Gespür für den Markt.“
Dass der Betrieb dabei ökologische Verantwortung übernimmt, belegen hochkarätige Auszeichnungen:
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Naturschutzpartner Landwirt 2025: Eine Ehrung für das besondere Engagement um die Artenvielfalt.
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Anlieferer des Jahres 2025: Ausgezeichnet durch die Veiling Rhein-Maas für herausragende Nachhaltigkeit in der Blumenbranche.
Energie vom eigenen Hof
Ein Schlüssel zum Erfolg ist die geschlossene Kreislaufwirtschaft. Sebastian Sauer, der unter anderem Fachagrarwirt für erneuerbare Energien ist, betreibt auf dem Hof eine eigene Biogasanlage. Diese versorgt den Betrieb mit regionaler Energie aus Reststoffen. Ein modernes Wärmekonzept und ein in Planung befindliches Speikerkraftwerk sollen die Unabhängigkeit von Energieimporten weiter stärken – ein Modell, das laut Kaniber eine zentrale Rolle für die regionale Energiewende spielt.
Don Peony: Pfingstrosen für Weltmarkt und Privatgarten
Unter der Marke „Don Peony“ vertreibt der Holzäckerhof seine Premium-Schnittblumen an den Großhandel und Floristen. Durch den geschützten Anbau in Folientunneln wird eine Qualität mit besonders kräftigen Stielen und großen Blüten erzielt. Doch auch Privatgärtner kommen auf ihre Kosten: Über einen eigenen Online-Shop werden Pflanzen aus eigener Vermehrung direkt versendet.
Ein Paradies für Besucher
Wer die Vielfalt der Pfingstrosen selbst erleben möchte, kann dies im Schaugarten bei Bergtheim tun. Mit über 300 verschiedenen Sorten ist er zur Blütezeit ein Magnet für Naturfreunde und Fachgruppen.
Ministerin Kanibers Fazit nach dem Rundgang durch das Blütenmeer: „Das Qualitätsversprechen ‚Made in Germany‘ gilt hier auch für Pfingstrosen – gewachsen in Bayern und geliebt auf der ganzen Welt!“
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