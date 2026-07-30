Blutspendedienst ruft in den Sommerferien zur Blutspende auf

UNTERFRANKEN – Während der Sommerferien ruft der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zur Blutspende auf. Da viele Menschen verreist sind und hohe Temperaturen die Spendenbereitschaft beeinflussen können, soll mit zahlreichen Blutspendeterminen im August die Versorgung mit Blutkonserven sichergestellt werden.

Gerade in der Ferienzeit ist eine ausreichende Zahl an Blutspenden besonders wichtig, um Engpässe zu vermeiden. Der BRK-Blutspendedienst sieht den August zudem als gute Gelegenheit für Erstspenderinnen und Erstspender, sich erstmals an einer Blutspende zu beteiligen.

Parallel dazu wurde die Blutspende-App umfassend modernisiert. Das neue digitale Angebot informiert unter anderem über die aktuelle Spendefähigkeit, gebuchte Termine, passende Blutspendeaktionen in der Umgebung sowie die persönliche Spendenhistorie. Darüber hinaus erinnert die App an bevorstehende Termine, ermöglicht einen digitalen Spende-Check und vereinfacht die Terminverwaltung.

Nach Angaben des BRK werden allein in Bayern täglich rund 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden.

Blut spenden können grundsätzlich gesunde Menschen ab 18 Jahren. Frauen dürfen bis zu viermal, Männer bis zu sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Zur Spende ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Blutspendetermine im August im Raum Schweinfurt:

Donnerstag, 6. August: Gerolzhofen, Rotkreuzhaus, Jahnstraße 14, 15.15 bis 20 Uhr

Gerolzhofen, Rotkreuzhaus, Jahnstraße 14, 15.15 bis 20 Uhr Montag, 10. August: Euerbach, Volksschule, Schulstraße 1, 16.30 bis 20 Uhr

Euerbach, Volksschule, Schulstraße 1, 16.30 bis 20 Uhr Donnerstag, 13. August: Schweinfurt, Pfarrzentrum St. Kilian, Friedrich-Stein-Straße 30, 14 bis 19.30 Uhr

Schweinfurt, Pfarrzentrum St. Kilian, Friedrich-Stein-Straße 30, 14 bis 19.30 Uhr Freitag, 14. August: Grettstadt, Volksschule, Kirchgasse 11, 17 bis 20 Uhr

Grettstadt, Volksschule, Kirchgasse 11, 17 bis 20 Uhr Montag, 17. August: Essleben, Sportheim, Seeweg 5, 16.30 bis 20 Uhr

Für alle Termine ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Aktuelle Informationen zu Blutspendeterminen und zur Terminbuchung sind auf der Internetseite des BRK-Blutspendedienstes erhältlich.