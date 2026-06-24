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Blutspenden trotz Sommerhitze: Kontinuierliche Versorgung bleibt essenziell – Alle Termine der Region

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Blutspenden trotz Sommerhitze: Kontinuierliche Versorgung bleibt essenziell – Alle Termine der Region
Foto: Pixabay / Annett_Klingner
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BAYERN – Die sommerlichen Temperaturen stellen aktuell nicht nur den Alltag vieler Menschen vor Herausforderungen, sondern wirken sich auch auf das Blutspendewesen aus. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) weist darauf hin, dass die Spendenbereitschaft bei Hitze erfahrungsgemäß sinkt, während der Bedarf in den Kliniken konstant hoch bleibt.

Aufruf zur kontinuierlichen Unterstützung

Dank der erfolgreichen Kampagne #missingtype konnte der BSD die Versorgung bayerischer Krankenhäuser bisher zuverlässig gewährleisten. Damit dies auch in den kommenden heißen Wochen so bleibt, appelliert der Dienst an alle Spenderinnen und Spender – sowohl an die treuen Stammspender als auch an Menschen, die sich erstmals für eine Spende entscheiden.

Wichtige Tipps für Spender bei hohen Temperaturen

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Wer sich dazu entschließt, auch im Hochsommer Blut zu spenden, sollte den Kreislauf durch einfache Maßnahmen unterstützen:

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  • Ausreichend Flüssigkeit: Vor der Blutspende sollten mindestens 2 Liter alkoholfreie Getränke konsumiert werden.

  • Stärkung vorab: Um den Kreislauf zu stabilisieren, ist eine ausreichende Mahlzeit vor dem Termin unerlässlich. Empfohlen werden leichte, gut verträgliche und fettarme Speisen.

Bei Beachtung dieser Grundsätze ist eine Blutspende auch bei hohen Außentemperaturen gut verträglich und stellt eine wichtige Unterstützung für die medizinische Versorgung dar.

Auf einen Blick sind hier
die aktuellen Termine im KV KV Schweinfurt für den folgenden Monat:

Mittwoch
01.07.2026		 97464 Niederwerrn
Pestalozzistr. 1		 15:30 Uhr – 19:30 Uhr
Gemeindezentrum
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/niederwerrn
Donnerstag
02.07.2026		 97447 Gerolzhofen
Jahnstr. 14		 15:15 Uhr – 20:00 Uhr
Rotkreuzhaus
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/gerolzhofen-rk
Mittwoch
08.07.2026		 97440 Werneck
Bühlweg 3		 16:15 Uhr – 20:00 Uhr
Balthasar-Neumann-Verbandsschule
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/werneck
Donnerstag
09.07.2026		 97532 Hesselbach
Eichholzstr. 23		 16:30 Uhr – 20:00 Uhr
Sportheim
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/hesselbach
Freitag
10.07.2026		 97453 SCHONUNGEN
An der Tann 8 b		 16:30 Uhr – 19:30 Uhr
Grundschule Mainblick
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/schonungen
Dienstag
14.07.2026		 97506 Grafenrheinfeld
Hermasweg 1a		 16:30 Uhr – 20:30 Uhr
Kulturhalle Grafenrheinfeld
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/grafenrheinfeld-kulturhalle
Freitag
17.07.2026		 97421 Schweinfurt
Friedrich-Stein-Str. 30		 12:30 Uhr – 16:30 Uhr
Pfarrzentrum St. Kilian
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/schweinfurt
Mittwoch
22.07.2026		 97493 Bergrheinfeld
Kreuzstraße 59		 16:30 Uhr – 20:30 Uhr
Mittelschule Holderhecke
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/bergrheinfeld
Montag
27.07.2026		 97469 Gochsheim
Friedhofstrasse 13		 16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Fritz-Zeilein-Halle
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/gochsheim
Donnerstag
30.07.2026		 97535 Wasserlosen
Friedhofstrasse 16		 16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Dr.-Maria-Probst-Halle
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/wasserlosen


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