Blutspenden trotz Sommerhitze: Kontinuierliche Versorgung bleibt essenziell – Alle Termine der Region
BAYERN – Die sommerlichen Temperaturen stellen aktuell nicht nur den Alltag vieler Menschen vor Herausforderungen, sondern wirken sich auch auf das Blutspendewesen aus. Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) weist darauf hin, dass die Spendenbereitschaft bei Hitze erfahrungsgemäß sinkt, während der Bedarf in den Kliniken konstant hoch bleibt.
Aufruf zur kontinuierlichen Unterstützung
Dank der erfolgreichen Kampagne #missingtype konnte der BSD die Versorgung bayerischer Krankenhäuser bisher zuverlässig gewährleisten. Damit dies auch in den kommenden heißen Wochen so bleibt, appelliert der Dienst an alle Spenderinnen und Spender – sowohl an die treuen Stammspender als auch an Menschen, die sich erstmals für eine Spende entscheiden.
Wichtige Tipps für Spender bei hohen Temperaturen
Wer sich dazu entschließt, auch im Hochsommer Blut zu spenden, sollte den Kreislauf durch einfache Maßnahmen unterstützen:
-
Ausreichend Flüssigkeit: Vor der Blutspende sollten mindestens 2 Liter alkoholfreie Getränke konsumiert werden.
-
Stärkung vorab: Um den Kreislauf zu stabilisieren, ist eine ausreichende Mahlzeit vor dem Termin unerlässlich. Empfohlen werden leichte, gut verträgliche und fettarme Speisen.
Bei Beachtung dieser Grundsätze ist eine Blutspende auch bei hohen Außentemperaturen gut verträglich und stellt eine wichtige Unterstützung für die medizinische Versorgung dar.
Auf einen Blick sind hier
die aktuellen Termine im KV KV Schweinfurt für den folgenden Monat:
|Mittwoch
01.07.2026
|97464 Niederwerrn
Pestalozzistr. 1
|15:30 Uhr – 19:30 Uhr
Gemeindezentrum
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/niederwerrn
|Donnerstag
02.07.2026
|97447 Gerolzhofen
Jahnstr. 14
|15:15 Uhr – 20:00 Uhr
Rotkreuzhaus
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/gerolzhofen-rk
|Mittwoch
08.07.2026
|97440 Werneck
Bühlweg 3
|16:15 Uhr – 20:00 Uhr
Balthasar-Neumann-Verbandsschule
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/werneck
|Donnerstag
09.07.2026
|97532 Hesselbach
Eichholzstr. 23
|16:30 Uhr – 20:00 Uhr
Sportheim
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/hesselbach
|Freitag
10.07.2026
|97453 SCHONUNGEN
An der Tann 8 b
|16:30 Uhr – 19:30 Uhr
Grundschule Mainblick
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/schonungen
|Dienstag
14.07.2026
|97506 Grafenrheinfeld
Hermasweg 1a
|16:30 Uhr – 20:30 Uhr
Kulturhalle Grafenrheinfeld
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/grafenrheinfeld-kulturhalle
|Freitag
17.07.2026
|97421 Schweinfurt
Friedrich-Stein-Str. 30
|12:30 Uhr – 16:30 Uhr
Pfarrzentrum St. Kilian
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/schweinfurt
|Mittwoch
22.07.2026
|97493 Bergrheinfeld
Kreuzstraße 59
|16:30 Uhr – 20:30 Uhr
Mittelschule Holderhecke
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/bergrheinfeld
|Montag
27.07.2026
|97469 Gochsheim
Friedhofstrasse 13
|16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Fritz-Zeilein-Halle
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/gochsheim
|Donnerstag
30.07.2026
|97535 Wasserlosen
Friedhofstrasse 16
|16:00 Uhr – 20:00 Uhr
Dr.-Maria-Probst-Halle
|Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/wasserlosen
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