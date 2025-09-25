BMA365 Bamberg Baskets gewinnen BBL-Pokal-Spiel in Hamburg und stehen im Achtelfinale
BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets sind erfolgreich in die neue Saison gestartet und stehen nach einem 94:89 (45:38)-Sieg bei den Veolia Towers Hamburg im Achtelfinale des BBL-Pokals. Das Team von Head Coach Anton Gavel zeigte am Mittwochabend in der Inselpark Arena eine kämpferische Leistung, angeführt von Topscorer Cobe Williams.
Vor 1.679 Zuschauern in der Inselpark Arena war Cobe Williams mit 25 Punkten der beste Werfer der Partie. Bei den Hanseaten sammelte Justin Edler-Davis 24 Zähler. In der nächsten Pokalrunde müssen die Bamberger erneut auswärts antreten. Am 18. Oktober steht das Achtelfinale um 20:00 Uhr gegen den SYNTAINICS MBC in der Stadthalle Weißenfels auf dem Programm.
Patrick Heckmann von den Bamberg Baskets lobte die Leistung der ersten Halbzeit, in der der Ball gut lief und offene Würfe erarbeitet werden konnten. Er kritisierte jedoch die zweite Hälfte: „Hier haben wir sie auch zu oft einfach zum Korb kommen lassen.“ Hoch angerechnet werden müsse der Mannschaft aber, wie sie nach dem mit zehn Punkten verlorenen dritten Viertel zurückgekommen sei, konzentriert geblieben ist und somit verdient in der zweiten Pokalrunde stehe.
Die Türme aus Hamburg starteten besser, doch die Bamberger übernahmen schnell die Führung. Durch zwei Dreier in Folge von Demarcus Demonia setzten sich die Baskets erstmals ab (15:9). Das erste Viertel endete nach einem zwischenzeitlichen Zehn-Punkte-Vorsprung mit 25:16 für Freak City. Im zweiten Viertel verloren die Bamberger etwas die gute Ballbewegung, konnten die Führung aber zunächst konstant halten. Hamburg pirschte sich, auch begünstigt durch das dritte Foul von EJ Onu, bis auf 38:35 heran. Ein Dreier von Cobe Williams und ein Buzzer Beater von Patrick Heckmann sorgten für den 45:38-Pausenstand.
Zu Beginn der zweiten Hälfte schraubten die Baskets den Vorsprung schnell wieder auf zehn Zähler (51:41), doch Hamburg fand nun den Rhythmus und glich zum 60:60 aus, ehe die Towers sogar in Führung gingen (62:65). Im Schlussabschnitt kämpfte sich das Team von Anton Gavel jedoch zurück ins Spiel. Ibi Watson glich die Partie mit einem Drei-Punkte-Spiel zum 71:71 aus. Offensiv übernahm nun Daniel Keppeler, der sein Team mit zehn Punkten in Folge mit 81:77 (37.) in Führung brachte. Die Entscheidung fiel 77 Sekunden vor dem Ende, als ein Block von EJ Onu und der anschließende Dreier von Cobe Williams zum 88:82 die Weichen für den Auftaktsieg stellten.
