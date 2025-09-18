BMA365 Bamberg Baskets gewinnen letzten Test gegen ERA Basketball Nymburk
BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben ihre Saisonvorbereitung mit einem Sieg abgeschlossen. In ihrem letzten Testspiel am Mittwochnachmittag im tschechischen Karlsbad besiegte das Team von Head Coach Anton Gavel den Champions-League-Teilnehmer ERA Basketball Nymburk mit 92:80. Alle zwölf Bamberger Spieler konnten sich in die Korbschützenliste eintragen, wobei Austin Crowley mit 18 Zählern der erfolgreichste Punktesammler war.
Coach Anton Gavel zeigt sich zufrieden, aber nicht euphorisch
Head Coach Anton Gavel bezeichnete die Partie als physisches Spiel, das seinem Team gutgetan habe. Er zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Leistung, kritisierte aber auch die vielen Ballverluste und eine noch nicht vollends zufriedenstellende Defensive. Gavel betonte, dass die Ergebnisse aus der Vorbereitung nun keine Bedeutung mehr hätten, die guten Leistungen aber in die Saison mitgenommen werden müssten.
Der Spielverlauf
Beide Teams starteten zunächst zerfahren in die Partie. Die BMA365 Bamberg Baskets fanden jedoch schneller ihren Rhythmus und konnten sich mit einer knappen 15:14-Führung nach dem ersten Viertel leicht absetzen. Im zweiten Viertel bauten die Bamberger ihren Vorsprung aus. Nach einem krachenden Dunk von Daniel Keppeler und einem Buzzer Beater von Zach Ensminger stand es zur Halbzeit 43:31. In der zweiten Halbzeit hatten die Bamberger das Spiel zeitweise mit 20 Punkten Vorsprung im Griff, bevor Nymburk im dritten Viertel wieder etwas verkürzen konnte. Im Schlussabschnitt kontrollierten die Bamberger jedoch weiterhin die Partie und sicherten sich mit einem Zwischenspurt den sechsten Sieg im siebten Vorbereitungsspiel.
