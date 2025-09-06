BMA365 Bamberg Baskets schlagen Würzburg beim Turnier in Bayreuth
BAYREUTH – Die BMA365 Bamberg Baskets haben ihr Halbfinale beim Medikamente per Klick-Cup in Bayreuth gewonnen und stehen somit am Samstag um 19:00 Uhr im Endspiel des Turniers. In der Oberfrankenhalle siegte die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel mit 81:75 gegen die Fitness First Würzburg Baskets und trifft nun im Finale auf die Nürnberg Falcons, die ihr Halbfinale ebenfalls für sich entscheiden konnten.
Den Grundstein für den Halbfinal-Sieg legten die Bamberger im dritten Viertel, das sie mit einem beeindruckenden 26:10 für sich entschieden. Obwohl die Würzburger in der Schlussminute noch einmal bis auf 77:75 herankamen, machte Demarcus Demonia von der Freiwurflinie den Finaleinzug der Baskets perfekt.
Guard Zach Ensminger lobte die geschlossene Teamleistung: „Wir haben wieder als Team und mit 100 Prozent gespielt. Natürlich gab es auch in diesem Spiel wieder einige schwächere Phasen, aber im dritten Viertel haben wir deutlich stärker verteidigt. Auch wenn es zum Ende hin noch einmal knapp wurde, war es ein doch solides Spiel von uns.“
Die Bamberger erwischten im neuen PUMA-Outfit den besseren Start und führten nach zwei Minuten mit 8:3. Nach einem 21:21-Ausgleich zum Viertelende durch Würzburg gelang es den Baskets im zweiten Viertel, eine Führung von 33:25 aufzubauen. Würzburg konterte jedoch mit einem 16:2-Lauf und ging mit einem 44:41 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Baskets den Druck in der Verteidigung. Ein Dreier von Cobe Williams und ein Alley-Oop von EJ Onu brachten die Führung zurück. Mit weiteren Dreiern von Ibi Watson und Patrick Heckmann sowie einem zweistelligen Vorsprung ging es in das Schlussviertel, in dem Demonia den Sieg schließlich sicherte.
