BMW-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen: Polizei sucht gefährdete Zeugen
SALZ – Der Versuch, sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen, hat für einen 22-jährigen Autofahrer nun weitreichende Konsequenzen. Neben Verstößen gegen die Fahrzeugzulassung wird gegen den jungen Mann nun auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.
Gegen 22:15 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Bad Neustadt in der Ludwig-Elsbett-Straße einen blauen 3er-BMW, an dem das vordere Kennzeichen fehlte. Als die Beamten das Fahrzeug für eine Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte mit Geschwindigkeiten um die 100 km/h durch den Kebigsgraben, die Industriestraße und über die Kreisstraße NES 17 bis nach Salz, wo der BMW schließlich gestoppt werden konnte.
Fluchtgrund: Angst vor Ärger wegen Alufelgen
Bei der anschließenden Kontrolle gab der 22-jährige Deutsche an, er habe eine Strafe wegen seiner nicht eingetragenen Alufelgen vermeiden wollen. Durch sein riskantes Fahrverhalten während der Flucht hat sich die rechtliche Lage für ihn jedoch erheblich verschlechtert.
Die Polizei Bad Neustadt bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des blauen BMW gefährdet wurden oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.
-
Straftatbestand: Einleitung eines Verfahrens wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen gegen die Polizei).
-
Verkehrsordnungswidrigkeiten: Fehlendes Kennzeichen sowie Fahren mit nicht zugelassenen Fahrzeugteilen (Alufelgen).
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!