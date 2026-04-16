Auto IU

BMW-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen: Polizei sucht gefährdete Zeugen

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
BMW-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen: Polizei sucht gefährdete Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SALZ – Der Versuch, sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen, hat für einen 22-jährigen Autofahrer nun weitreichende Konsequenzen. Neben Verstößen gegen die Fahrzeugzulassung wird gegen den jungen Mann nun auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Gegen 22:15 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Bad Neustadt in der Ludwig-Elsbett-Straße einen blauen 3er-BMW, an dem das vordere Kennzeichen fehlte. Als die Beamten das Fahrzeug für eine Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer stark und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte mit Geschwindigkeiten um die 100 km/h durch den Kebigsgraben, die Industriestraße und über die Kreisstraße NES 17 bis nach Salz, wo der BMW schließlich gestoppt werden konnte.

Fluchtgrund: Angst vor Ärger wegen Alufelgen

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 22-jährige Deutsche an, er habe eine Strafe wegen seiner nicht eingetragenen Alufelgen vermeiden wollen. Durch sein riskantes Fahrverhalten während der Flucht hat sich die rechtliche Lage für ihn jedoch erheblich verschlechtert.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die Polizei Bad Neustadt bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des blauen BMW gefährdet wurden oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

  • Straftatbestand: Einleitung eines Verfahrens wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen gegen die Polizei).

  • Verkehrsordnungswidrigkeiten: Fehlendes Kennzeichen sowie Fahren mit nicht zugelassenen Fahrzeugteilen (Alufelgen).

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026

Mehr

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

16. April 2026
Tödlicher Betriebsunfall in Wiesentheid: Arbeiter verstirbt in Getreidesilo

Tödlicher Betriebsunfall in Wiesentheid: Arbeiter verstirbt in Getreidesilo

16. April 2026
Je oller, desto doller? 74-Jähriger ist verantwortlich für Serie von Einbrüchen

Je oller, desto doller? 74-Jähriger ist verantwortlich für Serie von Einbrüchen

16. April 2026
Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Aschaffenburg: Lkw-Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Aschaffenburg: Lkw-Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

16. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)