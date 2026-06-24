Bombendrohung in Schöllkrippen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
SCHÖLLKRIPPEN (LKR. ASCHAFFENBURG) – Die Androhung einer Explosion in einem chemieverarbeitenden Unternehmen hat am Dienstag einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Tatverdächtiger wurde noch am selben Tag festgenommen; eine akute Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.
Hintergrund der Drohung
Über das soziale Netzwerk Instagram war in der Nacht zum Dienstag die Ankündigung verbreitet worden, dass es am Dienstagnachmittag zu einer Explosion in einem Betrieb in der Industriestraße kommen werde. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Drohung umgehend umfassende Sicherheitsmaßnahmen ein.
Festnahme und Ermittlungsergebnisse
Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen geriet ein 42-jähriger polnischer Staatsangehöriger in den Fokus. Der Mann hatte sich zeitnah zur Drohung unberechtigt auf dem Firmengelände aufgehalten.
Die Polizei überprüfte daraufhin den 42-Jährigen sowie dessen Fahrzeug, seine Wohnanschrift und das betroffene Firmengelände. Dabei bestätigte sich die Androhung nicht: Es wurden keine Hinweise auf eine konkrete Vorbereitung der Tat oder der Besitz gefährlicher Gegenstände gefunden.
Unterbringung in Fachklinik
Da sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des Mannes ergaben, wurde der 42-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer Fachklinik untergebracht.
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