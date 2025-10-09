Auto IU

Bombenfund bei Baggerarbeiten – Spezialisten entsorgen Phosphorbomben in Sennfeld und Gochsheim

SENNFELD UND GOCHSHEIMBauarbeiter haben am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr bei Erdarbeiten in Sennfeld und Gochsheim zwei Phosphorbomben entdeckt.

Eine der Bomben wurde durch den Bagger beschädigt und musste vorsorglich wieder mit Erde bedeckt werden, bis Spezialisten eintrafen. Verletzt wurde bei dem Fund niemand. Die Bombenentschärfer konnten die beiden Fundstücke fachgerecht entsorgen.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Außenstehende.

