Auto IU
Bombenfund bei Baggerarbeiten – Spezialisten entsorgen Phosphorbomben in Sennfeld und Gochsheim
SENNFELD UND GOCHSHEIM – Bauarbeiter haben am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr bei Erdarbeiten in Sennfeld und Gochsheim zwei Phosphorbomben entdeckt.
Eine der Bomben wurde durch den Bagger beschädigt und musste vorsorglich wieder mit Erde bedeckt werden, bis Spezialisten eintrafen. Verletzt wurde bei dem Fund niemand. Die Bombenentschärfer konnten die beiden Fundstücke fachgerecht entsorgen.
Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Außenstehende.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!