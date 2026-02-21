Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt
GRETTSTADT – Im Rahmen der Reihe „Kultur in alten Mauern“ laden die Kulturfreunde Grettstadt am Sonntag, den 22. März 2026, um 18:00 Uhr zu einem besonderen Konzertabend in den Bürgersaal des Historischen Rathauses ein.
Das Boulevard Ensemble entführt die Besucher mit Evergreens, Oldies und Popsongs aus den 1930er bis 1970er Jahren auf eine charmante Zeitreise.
Das Trio, bestehend aus Sängerin Christine Schöner, Jörg Schöner am E-Piano und Fritz Wenzel an Saxofon und Flöte, präsentiert ein abwechslungsreiches Programm von Caterina Valente bis hin zu Blondie. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, den 2. März, im Grettschter Lädla, wobei die Tickets im Vorverkauf für 15 Euro und an der Abendkasse für 17 Euro erhältlich sind. Christian Störcher, Vorsitzender der Kulturfreunde, freut sich darauf, mit diesem hochkarätigen Ensemble wieder Generationen im historischen Ambiente zu verbinden.
