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Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen
Symbolfoto: 2fly4
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EIBELSTADT – Am späten Mittwochnachmittag hat die Fassade eines Wohnhauses in Eibelstadt gebrannt. Dank des schnellen Eingreifens einer Bewohnerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fahndet nach einer verdächtigen Person.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17:20 Uhr in der Pfarrer-Manger-Gasse.

Bewohnerin löscht Feuer selbst

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Die Bewohnerin des Anwesens wurde durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte sie eine dichte, schwarze Rauchwolke direkt vor ihrem Haus. Mutig reagierte die Frau sofort und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife eigenständig löschen.

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Dennoch hinterließ das Feuer deutliche Spuren: Sowohl die Hausfassade als auch ein Fensterrahmen wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeuge beobachtet Verdächtigen – Täterbeschreibung

Ein Zeuge bemerkte kurz nach dem Ausbruch des Brandes einen Mann in der Nähe des Tatorts, der mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnte. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Unbekannten.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: ca. 175 cm groß

  • Statur: hager und sehr dünn

  • Bekleidung: dunkel gekleidet, trug eine Jeans sowie einen schwarzen Kapuzenpullover

  • Besonderheit: Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen

  • Zubehör: Führte einen dunklen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler der Kripo Würzburg fragen: Wer hat am Mittwochnachmittag in oder um die Pfarrer-Manger-Gasse verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben?

  • Hinweise an: Kriminalpolizei Würzburg

  • Telefon: 0931/457-1732

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