Brand an Schweinfurter Schule löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus

SCHWEINFURT – Am Donnerstag ist im Keller der Franziskusschule ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 20 Kinder in einem benachbarten Gebäude. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Lage zu sichern.

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich der Schule aus. Aufgrund der Nähe des Brandortes zu einem Nachbargebäude, in dem sich 20 Kinder aufhielten, war ein schneller und intensiver Einsatz der Rettungskräfte erforderlich.

Glücklicherweise bestand für die Kinder keine unmittelbare Gefahr. Die Feuerwehr war für die Lösch- und Sicherungsarbeiten mehrere Stunden vor Ort. Detaillierte Informationen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt.