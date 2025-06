Brand auf Dachterrasse – Feuerwehr schnell vor Ort – Drei Personen verletzt

WÜRZBURG – In der INNENSTADT ist am Donnerstagnachmittag auf der Dachterrasse eines Bürogebäudes in der Beethovenstraße ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist bislang unklar. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war rasch vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Der Brand konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Gegen 15:50 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Zeugen hatten eine starke Rauchentwicklung über dem Dach des Gebäudes bemerkt. Die Feuerwehr reagierte schnell und verhinderte eine Ausbreitung der Flammen.

Bei dem Vorfall erlitt eine Person Brandverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens übernommen.