Brand auf Firmengelände in Dettelbach: Entwarnung nach umfangreichem Einsatz
DETTELBACH (LKR. KITZINGEN) – Am Dienstagvormittag kam es auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Adolf-Oesterheld-Straße zu einem Brandereignis. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, eine Warnung an die Bevölkerung konnte mittlerweile aufgehoben werden.
Tathergang und Einsatz
Die Integrierte Leitstelle wurde kurz vor 09:00 Uhr über den Brand informiert. Nach bisherigem Kenntnisstand entzündete sich zunächst ein abgeladenes Schrottfahrzeug, woraufhin die Flammen auf eine weitere Schrottansammlung übergriffen.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die sich in nordöstliche Richtung ausbreitete, wurden Anwohner der Gemeinden Dettelbach, Schwarzach, Schwarzenau, Hörblach und Sommerach präventiv aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte gegen 12:00 Uhr offiziell wieder aufgehoben werden.
Herausforderungen bei der Brandbekämpfung
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Brandlast, zu der unter anderem Akkus zählten, als äußerst aufwendig. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Abendstunden an.
Schadensbilanz
Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall bisher niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen als eher gering eingestuft.
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