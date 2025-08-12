Brand bei Dacharbeiten – Kripo ermittelt

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Der Brand auf einer Baustelle führte am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde am Montag gegen 14:30 Uhr der Brand auf einer Baustelle in der Rottendorfer Straße mitgeteilt. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Würzburg und Gerbrunn konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Den ersten Erkenntnissen nach gerieten bei Abdichtungsarbeiten mehrere Eimer mit Kleber in Brand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Für die Dauer des Einsatzes musste die Rottendorfer Straße vollständig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.