Brand bei Renovierungsarbeiten – zwei Personen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am frühen Mittwochnachmittag waren Polizei und Feuerwehr bei einem Wohnhausbrand im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zwei Bewohner haben Verletzungen davongetragen.

Gegen 13:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über ein Feuer an einem Haus in der Emmerichstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und Polizei waren die Flammen bereits gelöscht.

Dem Sachstand nach hatte der 38-jährige Eigentümer an der Außenfassade Renovierungsarbeiten vorgenommen und dabei ein gasbetriebenes Heizgerät in Verwendung. Das Gerät hat offensichtlich eine bei den Arbeiten eingesetzte Plane an dem Haus in Brand gesetzt. Dadurch wurde vor allem die Hausfassade beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Eine 9-jährige Hausbewohnerin trug infolge des Feuers eine Rauchgasvergiftung davon. Der 38-jährige Hauseigentümer erlitt bei dem Löschen der Flammen Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Polizei Marktheidenfeld ist mit den weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen betraut.