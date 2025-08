Brand durch Bunsenbrenner

WALDBÜTTELBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagnachmittag hat ein unsachgemäß verwendeter Bunsenbrenner einen Brand in einem Garten in der Wertheimer Straße ausgelöst.

Funkenflug entzündete eine Hecke, woraufhin die Rauchentwicklung zur Evakuierung angrenzender Häuser führte. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeiten.