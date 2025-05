Brand durch illegale Müllablagerung

GREUßENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstag gegen 16:10 Uhr wurde in der Nähe des Fußballplatzes in der Birkenfelder Straße in Greußenheim ein Brand auf einer Freifläche entdeckt und gemeldet.

Als Brandursache konnte illegal abgelagerter Müll festgestellt werden, der vermutlich in Brand gesetzt wurde. Es entstand kein weiterer Schaden. Die Polizei Würzburg-Land ermittelt nun wegen illegaler Müllablagerung und Brandstiftung.

Es wird angenommen, dass der Müll erst im Laufe des Dienstags dort abgelegt wurde.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Hinweise zum Verursacher. Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de