Brand durch Schweißarbeiten – Feuerwehr im Einsatz – Kriminalpolizei vor Ort

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Dienstagmorgen haben Schweißarbeiten zu einem Feuer geführt. Ein Fahrzeug und ein Gebäude sind durch die Flammen beschädigt worden. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, wurden durch einen Mitarbeiter in einer Werkstatt Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durchgeführt. Nach derzeitigem Sachstand führte die dadurch entstandene Hitze zu einem Feuer und starker Rauchentwicklung. Der Mercedes Vito, an dem zuvor noch gearbeitet wurde, ist vollkommen ausgebrannt. Neben dem Pkw sind auch die Werkstatt und das Inventar stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Geldersheim, Niederwerrn und Euerbach sowie der ständig besetzten Feuerwehrwache aus Schweinfurt, konnten die Flammen zügig bekämpft und der Brand gelöscht werden.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.