Brand einer Gartenhütte – Feuerwehr und Polizei im Einsatz – Kripo ermittelt

AMORBACH, LKR. MILTENBERG – Am frühen Sonntagmorgen brach in einer Gartenhütte eines Wohnhauses am Georg-Stang-Ring ein Brand aus. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Dem Sachstand nach kam es am Sonntag, gegen 05:45 Uhr, zu einem Brand in einer Gartenhütte eines Wohnanwesens am Georg-Stang-Ring.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen stand die Hütte bereits in Vollbrand und auch ein nebenstehendes Wohngebäude war durch die Flammen bereits in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehren Amorbach, Schneeberg, Kirchzell und Kleinheubach waren mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort und konnten den Brand erfolgreich bekämpfen.

Verletzt wurde niemand, die Bewohner des angrenzenden Wohnanwesens waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe übernommen.