Brand einer Hackschnitzelheizung: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz
MASSBACH / LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Mittwochnachmittag hat der Brand einer Hackschnitzelheizung in der Straße „Am Heidig“ zu einem umfangreichen Einsatz zahlreicher Feuerwehren aus der Region geführt. Das Feuer griff von der Heizungsanlage auf ein angrenzendes Lager-Silo über.
Gegen 15:50 Uhr wurde der Brand auf dem Gelände einer örtlichen Firma gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bad Kissingen wird ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer vermutet. Die alarmierten Einsatzkräfte standen vor einer besonderen Herausforderung: Aufgrund der baulichen Struktur des Hackschnitzelsilos gestalteten sich die Löscharbeiten als äußerst anspruchsvoll und zeitintensiv.
Die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern und die Glutnester im Inneren des Silos unter Kontrolle zu bringen.
Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden von der Polizei Bad Kissingen übernommen und dauern derzeit noch an.
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