Brand einer Hecke – Fehlende Löschmittel

MARKTSTEFT, LKR. KITZINGEN – Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte am Freitag gegen 11:20 Uhr eine starke Rauchentwicklung bei Marktsteft und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein Gartenbesitzer Gartenabfälle verbrannte. Da keine ausreichenden Löschmittel vorhanden waren, griff das Feuer auf eine angrenzende Hecke über. Die Feuerwehr Marktbreit konnte den Brand löschen, bevor er außer Kontrolle geriet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Feuer, besonders in trockenen Monaten, niemals unbeaufsichtigt sein sollten. Feuerstellen sollten in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien betrieben werden, und es sollten geeignete Löschmittel in ausreichender Menge bereitstehen. Kinder sollten von Feuerstellen ferngehalten werden.