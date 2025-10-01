Auto IU

Brand einer Lagerhalle – Kriminalpolizei ermittelt vor Ort

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
KLEINLANGHEIMAm Dienstagnachmittag ist es im Ortsteil Haidt zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das betroffene Gebäude bereits in Vollbrand. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe übernommen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken wurde gegen 14:55 Uhr über den Brand durch die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst informiert.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sowie zur Schadenshöhe sind im Gange.

