Brand einer Lagerhalle – Polizei ermittelt zur Ursache

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Samstagabend ist aus noch ungeklärter Ursache eine Lagerhalle in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und kümmerten sich um die Löscharbeiten.

Die Mitteilung über den Brand ging gegen etwa 18:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Lagerhalle im Dornauer Weg bereits im Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern jedoch aktuell (Stand: 20:00 Uhr) noch weiter an.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Obernburger Polizei übernommen. Diese versuchen neben der Schadenshöhe insbesondere auch die Brandursache zu ermitteln.