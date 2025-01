Brand einer Lagerhalle – Schaden in Millionenhöhe

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Am Donnerstagmorgen hat der Vollbrand einer Lagerhalle in der Straße „Zwischen den Wegen“ einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche verhindern. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Brandverlauf und Löscharbeiten

Der Brand wurde gegen 04:30 Uhr der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Dach der rund 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle bereits vollständig in Flammen. Dichte Rauchschwaden breiteten sich über den gesamten Ortsbereich von Elsenfeld aus.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund immer wieder aufflammender Glutnester schwierig und dauerten bis in die Mittagsstunden an. In der Halle war Baumischabfall gelagert, der vollständig zerstört wurde. Der Brand dürfte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 03:00 Uhr ausgebrochen sein, blieb jedoch zunächst unbemerkt.

Sachschaden und Auswirkungen

Der entstandene Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der unmittelbare Bereich um die Brandstelle wurde weiträumig abgesperrt, und der Straßenverkehr im Elsenfelder Ortsbereich wurde mit Unterstützung der Feuerwehr und Bauhofmitarbeitern umgeleitet. Der angrenzende Bahnverkehr wurde vorsorglich für etwa zwei Stunden eingestellt.

Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg begann noch vor Ort mit der Untersuchung des Brandortes. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird ein menschliches Verschulden als Ursache für das Feuer ausgeschlossen. Brandermittler werden den Ort im Verlauf des Donnerstages eingehend begutachten, um die genauen Hintergründe zu klären.