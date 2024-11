Brand einer landwirtschaftlichen Scheune – Strohballen gingen in Flammen auf

BURGPREPPACH – OT GEMEINFELD, LKR. HASSBERGE – Am Samstagmittag geriet eine landwirtschaftliche Scheune aus bisher ungeklärter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand die rund 20 x 10 Meter große Halle bereits in Vollbrand.

In der Scheune waren etwa 200 Strohballen gelagert, die gegen 11:20 Uhr Feuer fingen. Trotz der schnellen Reaktion einiger Landwirte, die zunächst versuchten, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen, breitete sich das Feuer rasch auf das gesamte Gebäude aus.

Die Feuerwehr richtete ihren Einsatz darauf, ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Stall zu verhindern, was glücklicherweise gelang. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Um den Brand vollständig zu löschen, mussten die Strohballen mit einem Radlader aus der Halle entfernt und einzeln abgelöscht werden. Ob das Mahlen der Strohballen am Samstagvormittag den Brand ausgelöst haben könnte, wird nun polizeilich untersucht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Gemeinfeld, Burpreppach, Pfarrweisach, Maroldsweisach und Sand am Main.



