Brand einer Räucherkammer – Kriminalpolizei ermittelt vor Ort

HENDUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Brand eines Kleingebäudes. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt.

Gegen 00:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken durch die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass Rauch aus einem Anwesen im Dorfmauerweg kommen würde.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren Flammen aus dem Dachstuhl sichtbar. Für die Löscharbeiten waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand, insbesondere zur Brandursache sowie der genauen Schadenshöhe, übernahm noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt.