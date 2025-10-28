Auto IU
Brand einer Scheune in den Hassbergen – Kriminalpolizei ermittelt
RAUHENEBRACH / OT FÜRNBACH – Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in der Steigerwaldstraße in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen.
Für die Löscharbeiten waren zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus Prölsdorf, Fürnbach, Untersteinbach, Theinheim, Kirchaich, Eltmann und Sand vor Ort im Einsatz.
Neben der Gebäudesubstanz wurde auch ein in der Scheune gelagertes Fahrzeug durch das Feuer zerstört.
Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes sind nun Gegenstand der weiteren Arbeit der Kriminalpolizei Schweinfurt.
