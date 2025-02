Brand einer Scheune – Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

GEISELWIND, OT REHWEILER, LKR. KITZINGEN – Scheunenbrand sorgt für hohen Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt

Am Mittwochnachmittag ist es in Rehweiler zu einem Brand in einer Scheune gekommen. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:30 Uhr bemerkten die Bewohner eines landwirtschaftlichen Betriebs eine starke Rauchentwicklung aus einer Scheune. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Rehweiler, Kitzingen, Geiselwind, Gräfenneuses, Iphofen und Abtswind war im Einsatz und konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Neben der Gebäudesubstanz wurden auch in der Scheune gelagerte Maschinen und Werkzeuge beschädigt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Diese sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.