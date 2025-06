Brand einer Scheune – Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

EBERN, OT. GEMÜND, LKR. HASSBERGE – Am Samstagnachmittag ist es in Gemünd zu einem Scheunenbrand gekommen. Dank eines Großaufgebots der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Kfz-Mechaniker führte gegen 16:30 Uhr Arbeiten an einem Pkw in einer Scheune durch, als das Fahrzeug in Brand geriet. Trotz sofortiger Löschversuche konnte der Mann das Feuer nicht eindämmen, und die Flammen griffen auf die Scheune über. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte den Brand.

Das angrenzende Gemeindehaus wurde im Bereich des Dachgeschosses leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 50.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Bayernwerk musste kurzzeitig den Strom für die Ortschaft abstellen.