Brand einer Scheune – Schaden im sechsstelligen Bereich

RAUHENEBRACH, OT PRÖLSDORF, LKR. Haßberge – Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagabend zum Brand einer Scheune gekommen. In dem landwirtschaftlichen Anwesen waren auch mehrere Fahrzeuge gelagert, die komplett ausgebrannt sind. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt.

Gegen 22:20 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken durch die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Scheunenbrand an der Weinleite mitgeteilt.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird den ersten Ermittlungen nach im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Für die Löscharbeiten waren zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Burgebrach, Burgwindheim, Theinheim, Sand am Main, Schönbrunn, Eltmann, Kirchaich, Untersteinbach, Prölsdorf und Fürnbach vor Ort.

Neben der Gebäudesubstanz wurden auch in der Scheune gelagerte Fahrzeuge durch den Brand zerstört.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand übernahm noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt. Die noch unklare Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.