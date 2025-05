Brand einer Scheune – Unbekannte zünden offenbar Silvesterraketen

KARLSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Unbekannte zündeten am Freitagabend in der Florian-Geyer-Straße in Karlstein offenbar Silvesterraketen und setzten dadurch eine Scheune in Brand. Die Feuerwehren waren schnell vor Ort und löschten das Feuer. Die Polizei Alzenau bittet um Zeugenhinweise.

Der Brand in der unbewohnten Scheune brach zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr aus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Dach zur Hälfte ab.

Die Polizei Alzenau ermittelt wegen der Brandursache und prüft Hinweise, wonach der Brand durch Silvesterraketen verursacht wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06023/944-0 zu melden.