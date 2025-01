Brand eines Baumarktes – Hoher Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

ZELLINGEN – LKR. MAIN-SPESSART. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in einem Baumarkt am Oberbachring zu einem verheerenden Vollbrand, der einen beträchtlichen Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursachte.

Dank des schnellen und umfassenden Einsatzes der örtlichen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 02:50 Uhr meldete ein Anrufer eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Baumarktes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Über mehrere Stunden hinweg kämpften die Feuerwehren mit einem Großaufgebot an Kräften gegen die Flammen. Ein Bagger wurde angefordert, um Teile der einsturzgefährdeten Wände des Gebäudes abzutragen, wodurch der Einsatz weiter abgesichert wurde. Der Baggerfahrer erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Bewohner umliegender Gebäude wurden vorsorglich evakuiert, um eine Gefährdung auszuschließen. Das betroffene Gebäude brannte vollständig nieder.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Würzburg haben vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang ungeklärt ist. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.