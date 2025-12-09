Brand eines Bauwagens – Kripo ermittelt zur Ursache

KARLSTADT, OT ROHRBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagabend ist ein Bauwagen mit Holzanbau in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag ging gegen 21:45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über einen brennenden Bauwagen ein. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Der Wagen stand samt Anbau jedoch bereits komplett in Flammen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Brandort liegt auf einem sonst unbebauten Flurgrundstück nahe des Ziegelbachs. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Untersuchungen zur bislang unklaren Ursache des Feuers aufgenommen. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.