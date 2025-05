Brand eines Bauwagens – Polizei ermittelt zu Ursache

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagmittag ist in der Straße „Am Pfarrgarten“ aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an einem Bauwagen ausgebrochen. Das Feuer griff auch auf gelagertes Dämmmaterial sowie ein nahestehendes Einfamilienhaus und eine Garage über. Verletzt wurde niemand.

Ein Bauarbeiter meldete den Brand gegen 12:55 Uhr. Die Feuerwehr Reichenberg konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe aufgenommen.