Brand eines Fachwerkhauses – Kriminalpolizei ermittelt

KÖNIGSBERG IN BAYERN, LKR. HASSBERGE – Der Brand eines Fachwerkhauses hat am Mittwoch für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 10:15 Uhr die Mitteilung über einen Brand in der Straße „Am Backhaus“ bei der Einsatzzentrale der Polizei eingegangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten zunächst nur Rauchschwaden aus dem Dachstuhl erkannt werden. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren mit einem Großaufgebot schnell vor Ort. Da zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Haus war, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt und begannen mit dem Löschmaßnahmen. Diese dauern noch an.

Der entstandene Sachschaden sowie die Brandursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt.