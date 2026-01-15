Auto IU

Brand eines Müllcontainers – Feuerwehr schnell vor Ort

15. Januar 2026Letztes Update 15. Januar 2026
Brand eines Müllcontainers – Feuerwehr schnell vor Ort
Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Mittwoch wurde der Brand eines Containers auf einer Müllhalde gemeldet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann jedoch bereits ausgeschlossen werden.

Am Mittwoch, gegen 20:25 Uhr, wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Polizei ein offenes Feuer auf der Müllhalde in der Gattingerstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Inhalt eines Containers, welcher mit alten Reifen und weiterem Unrat befüllt war, brannte. Die Gerbrunner Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Neben dem Container befand sich unmittelbar ein Lkw, welcher an der Plastikwand der Beifahrertüre durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

