Brand eines Pkw in Tiefgarage – Ursache womöglich technischer Defekt

13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Montagnachmittag wurde der Brand eines Pkw in einer Tiefgarage gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dem aktuellen Sachstand nach ist ein technischer Defekt brandursächlich gewesen. An dem Pkw entstand Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Polizei wurde am Montag, gegen 13:20 Uhr, ein Pkw-Brand gemeldet. Ein in der Tiefgarage in der Goethestraße geparkter Ford Mondeo brannte im Innenraum. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus. Eine Fremdeinwirkung kann derzeit ausgeschlossen werden. Nachdem der Pkw aus dem Parkhaus gebracht wurde, konnte dieses wieder betreten werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro.

