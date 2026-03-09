Auto IU

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
SENNFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntagvormittag ist es in der Straße Ziegelhütte aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Gegen 09:55 Uhr gingen die ersten Meldungen bei Polizei und Feuerwehr ein, wonach bereits Flammen aus einem Wintergarten schlugen und eine weithin sichtbare Rauchsäule aufstieg.

Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, jedoch wurde das Gebäude schwer beschädigt und ist aktuell nicht bewohnbar. Auch die direkt angrenzende Doppelhaushälfte kann aufgrund von Rauch- und Rußschäden vorübergehend nicht genutzt werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt; der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich beziffert.

Beamte der Kriminalpolizei haben den Brandort sichergestellt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. In einem nächsten Schritt ist eine detaillierte Begehung durch spezialisierte Brandursachenermittler vorgesehen.

