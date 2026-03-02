Auto IU

Brand im Dachstuhl einer Gaststätte in Hobbach

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Brand im Dachstuhl einer Gaststätte in Hobbach
Symbolfoto: 2fly4
ESCHAU IM LANDKREIS MILTENBERG – Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Gaststätte in der Dorfstraße ein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen, das einen Einsatz zahlreicher Rettungskräfte auslöste. Während die Übernachtungsgäste des Hauses unverletzt in Sicherheit gebracht werden konnten, erlitt der 73-jährige Eigentümer leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Mitteilung über den Brand ging gegen 04:13 Uhr bei der Einsatzzentrale ein, woraufhin die umliegenden Feuerwehren alarmiert wurden. Den Einsatzkräften gelang es schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und den Brand schließlich vollständig zu löschen. Dennoch entstand am Gebäude ein erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat bereits vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache zu klären. Auch die exakte Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

2. März 2026

Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin

2. März 2026
Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität

2. März 2026
Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen

2. März 2026
25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

2. März 2026
