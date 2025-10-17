Auto IU
Brand im Heizkraftwerk in Würzburg
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es im Heizkraftwerk in der Veitshöchheimer Straße zu einem Brand an den Heizmatten der Dampfturbine. Alle zu dieser Zeit anwesenden Mitarbeiter konnten das Heizwerk unverletzt verlassen, noch bevor Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eintrafen.
Das Bauteil der Turbine geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Umgebung war stark verraucht und Zeugen berichteten von zeitweise sichtbaren Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 8.000 Euro.
Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.
