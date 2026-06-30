Brand im Schlafzimmer in Eyershausen – Kriminalpolizei prüft vorsätzliche Brandlegung

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BAD KÖNIGSHOFEN – OT EYERSHAUSEN – LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Montagvormittag kam es in der Eyershäuser Straße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus, bei dem die Feuerwehr ein schnelles Ausbreiten der Flammen verhindern konnte.

Gegen 10:35 Uhr wurden die Feuerwehren aus Eyershausen, Trappstadt, Ipthausen und Bad Königshofen zu einem Zimmerbrand alarmiert. Der Brand im Bereich eines Schlafzimmers konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte zügig gelöscht werden, wodurch ein größerer Gebäudeschaden verhindert wurde.

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Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt.

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