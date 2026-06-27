Brand in der Zeilstraße: Kriminalpolizei ermittelt in Niederwerrn
NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagmittag kam es in der Zeilstraße zu einem Gebäudebrand. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert und der Brand schnell gelöscht werden.
Hergang des Brandes
Das Feuer brach gegen 13:20 Uhr zunächst an einem Holzstapel aus. Von dort griff die Flammenbildung auf den Dachstuhl eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes über. Die Feuerwehren aus Niederwerrn und Schweinfurt waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.
Sachschaden und Ermittlungen
Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem Gebäude ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen unklar ist. Auch die exakte Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Zeugen, die im Bereich der Zeilstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.
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