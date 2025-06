Brand in ehemaligem Kinderkurheim Bad Kissingen – Kriminalpolizei ermittelt

BAD KISSINGEN – Brand in leerstehendem Gebäude: Kripo ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

In der Stationsbergstraße im Stadtgebiet Bad Kissingen kam es am frühen Dienstagabend zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr Bad Kissingen war rasch vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Weil Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vorliegen, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18:30 Uhr wurde der Brand über die Integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr gemeldet. Laut ersten Angaben stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Die Feuerwehr begann unmittelbar nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern.

Noch während der Löscharbeiten ergaben sich Hinweise, die auf eine mutmaßliche Brandlegung schließen lassen. Aus diesem Grund wurde neben der örtlichen Polizei auch die Kriminalpolizei Schweinfurt hinzugezogen.

Die Ermittlungen am Brandort laufen weiter, können aber derzeit nicht vor Ort fortgesetzt werden, da das Gebäude noch nicht begehbar ist. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind aktuell noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.